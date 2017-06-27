Bayram dönüşü trafiği yoğun

Ramazan Bayramı tatili sonrasında dönüşler nedeniyle İstanbul'da TEM ve E5',n bazı noktalarında ve Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yoğunluk yaşanıyor.

İSTANBUL'DA GİRİŞLER YOĞUN

İstanbul'da şehir içinde büyük bir yoğunluk yaşanmazken Avrupa'da Mahmutbey ve Anadolu'da Çamlıca gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.

ÜLKE GENELİNDE SON DURUM

Ankara, İzmir, Bolu, Bursa, Diyarbakır gibi büyükşehirlerde ve ana yolların kavşak noktalarında bulunan yerlerde de trafik yoğunluğu görülüyor.

AŞIRI HIZ VE SOLLAMAYA DİKKAT

Öte yandan; sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istiyor.