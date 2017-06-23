taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.012
USD
3,5100
EURO
3,9214
ALTIN
141,44
PETR
45,2100

Bayramda hava ısınacak

Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkları yükselecek, güneş yüzünü gösterecek.

23.06.2017 - 10:37
  1. Haberler
  2. Yaşam

Ramazan Bayramı 25 Haziran Pazar günü başlayacak. 3 günlük bayram süresi Arife Günü ile birlikte 4 güne çıkacak. Büyükşehirlerden Akdeniz ve Ege'ye göç dalgası beklenirken, herkesin aklındaki en büyük soru işaretlerinden biri bayramda havanın nasıl olacağı.

BAYRAMDA HAVA SICAK OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Aksine hava sıcaklıkları 30-40 derece arasında olacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE TERMOMETRELER 30 DERECEYİ GÖSTERECEK

* Ankara'da bayram tatilinde sıcaklıklar 30 derecelerde seyrediyor.

* İstanbullular bayramı açık bir gökyüzü ile geçirecek. İstanbul'da bayram boyunca ortalama sıcaklıkların 30 derece olması bekleniyor.

* İzmir’de bayram süresince hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Arife Günü sıcaklığın 37 derece olması beklenirken, bayramın ilk günü sıcaklıkların 38 dereceyi bulması bekleniyor.

ARİFE GÜNÜ VE BAYRAMDA HARİTALI HAVA TAHMİNİ

Bayramda hava ısınacak

Bayramda hava ısınacak

Bayramda hava ısınacak

Bayramda hava ısınacak

İlginizi Çekebilir
Adana'da arızalı motosikleti, motosiklet ile taşıdılar
Adana'da lastiği patlayan motosikletin, başka bir motosiklet ile taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.
Kadınlar, hayatları boyunca 130 kez diyet yapıyor
İngiliz bir yemek firması, kadınların diyet yapma girişimiyle ilgili bir araştırma yayımladı.
Tanışma hikayeleri: Melek ile Cahit
Okuyucularımızdan Melek Hanım'ın eşi ile tanışma hikayesidir.
Buzdolabının beyaz olması gerektiğini de kim söyledi
İşte içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkarmanızı sağlayacak muhteşem buzdolabı çizimleri.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

244
Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

66
Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

195
Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

136
Trump dünyanın en zengin kabinesini kurdu

Trump dünyanın en zengin kabinesini kurdu

50
ABD'den Enis Berberoğlu ve Ayasofya açıklaması

ABD'den Enis Berberoğlu ve Ayasofya açıklaması

113
ABD'nin YPG'ye verdiği silahların listesi

ABD'nin YPG'ye verdiği silahların listesi

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM