Bayramda hava ısınacak

Ramazan Bayramı 25 Haziran Pazar günü başlayacak. 3 günlük bayram süresi Arife Günü ile birlikte 4 güne çıkacak. Büyükşehirlerden Akdeniz ve Ege'ye göç dalgası beklenirken, herkesin aklındaki en büyük soru işaretlerinden biri bayramda havanın nasıl olacağı.

BAYRAMDA HAVA SICAK OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Aksine hava sıcaklıkları 30-40 derece arasında olacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE TERMOMETRELER 30 DERECEYİ GÖSTERECEK

* Ankara'da bayram tatilinde sıcaklıklar 30 derecelerde seyrediyor.

* İstanbullular bayramı açık bir gökyüzü ile geçirecek. İstanbul'da bayram boyunca ortalama sıcaklıkların 30 derece olması bekleniyor.

* İzmir’de bayram süresince hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Arife Günü sıcaklığın 37 derece olması beklenirken, bayramın ilk günü sıcaklıkların 38 dereceyi bulması bekleniyor.

ARİFE GÜNÜ VE BAYRAMDA HARİTALI HAVA TAHMİNİ