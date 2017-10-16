Bazı aileler Kerkük'ü terk ediyor

Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmergelerin, Kerkük'ün güneyinden çekilmesiyle birlikte, Irak ordusu ve ona destek veren federal polis güçleri, boşaltılan mevzilere yerleşip, zırhlı araçlarla ana caddelerde denetimi sağladı.

Bazı Kerküklü aileler, oluşan kaos ortamından dolayı Erbil ve Süleymaniye'ye doğru araçlarıyla hareket etti.

HALK KERKÜK'Ü TERKEDİYOR

Bölgede yaşayan Kerküklülerin bir kısmı yaşanan kaos ortamından dolayı aile ve çocuklarını alarak bölgeden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Otobanlara akın eden halk, Süleymaniye yolundan Kerküğü tahliye ediyor.

Bu görüntüler daha önce ABD işgali sırasında Kerkük'te yaşanan olayları akıllara getirdi. O zamanlar neredeyse yüzde 80'i Türkmen olan halk göçe zorlanmış evlerinden yurtlarından olmuşlardı. Şimdi de aynı durum bölgede bulunan Kürt halkı için yaşanıyor.