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‘BBC babası’nın çizgi filmi yapıldı

BBC'ye röportaj verirken odasına giren çocuklarıyla ünlenen profesör ve ailesinin yeni bir projesi hayata geçti.

28.04.2017 - 09:32
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Daha önce BBC'ye canlı yayında röportaj verirken içeriye giren çocukları nedeniyle üne kavuşan Profesör Robert Kelly ve ailesi için yeni bir proje hayata geçirildi.

‘BBC babası’nın çizgi filmi yapıldı

BBC babası’nın çizgi filmi yapıldı İZLE

SOSYAL MEDYADA KONUŞULMUŞTU

Canlı yayında meydana gelen olayın ardından profesör ve ailesi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

‘BBC babası’nın çizgi filmi yapıldı

AİLENİN ÇİZGİ FİLMİ YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde ise bu ailenin bir çizgi filmi hazırlandı. Hans House tarafından yapılan çizgi filmde, profesörün gerçek yaşamına bağlı kalındığı görüldü.

BBC'nin canlı bağlantısını sabote eden çocuklar-VİDEO

BBC muhabiri yayına ailesiyle katıldı-VİDEO

BBC'deki canlı yayın kazası taklit edildi İZLE

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