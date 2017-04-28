‘BBC babası’nın çizgi filmi yapıldı

Daha önce BBC'ye canlı yayında röportaj verirken içeriye giren çocukları nedeniyle üne kavuşan Profesör Robert Kelly ve ailesi için yeni bir proje hayata geçirildi.

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SOSYAL MEDYADA KONUŞULMUŞTU

Canlı yayında meydana gelen olayın ardından profesör ve ailesi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

AİLENİN ÇİZGİ FİLMİ YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde ise bu ailenin bir çizgi filmi hazırlandı. Hans House tarafından yapılan çizgi filmde, profesörün gerçek yaşamına bağlı kalındığı görüldü.

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