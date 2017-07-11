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BBC canlı yayınında kaza

BBC muhabiri Doyle; Charlie Gard Davasını ekranlara taşırken arkadan koşan adam otobüsün altında kaldı.

11.07.2017 - 10:02
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Henüz 10 aylık ve ölümcül bir genetik hastalığın son evrelerinde olan Charlie Gard'ın ailesi Amerika Birleşik Devletleri ya da İtalya’daki deneysel tedavilerden yararlanmak istiyordu.

BBC canlı yayınında kaza

TALİHSİZ BİR AN YAŞANDI

Hasta bebeğin davası dün sonuçlandı. BBC muhabiri Keith Doyle ise bu anı ekranlara taşırken ilginç ve talihsiz bir olay yaşandı.

BBC canlı yayınında kaza İZLE

OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Londra'nın merkezinde bu davanın sonucunu protesto edenlerin arasına dalan ve nedeni bilinmeyen bir şekilde kovalanan adam yakalanamadı ve otobüsün altında kaldı.

BBC canlı yayınında kaza

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Daha sonra açıklama yapan polis, otobüsün adama vurmadığını sadece ani bir fren yaptığını belirtti. Ayrıca adamın hasteneye götürülüp götürülmediği de bilmediklerini açıkladı.

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