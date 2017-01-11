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BBC muhabirinden Türkiye açıklaması

BBC televizyonunun kıdemli muhabiri ve sunucusu Michael Buerk, ''Kendimi Türkiye'de Londra'dan daha güvende hissediyorum.'' dedi.

DHA | 11.01.2017 - 09:34
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Son zamanlarda Türkiye aleyhindeki haberleriyle çok tartışılan İngiliz BBC televizyonunun kıdemli muhabiri ve sunucusu Türkiye hakkında sıradışı açıklamalar yaptı.

''TÜRKİYE' LONDRA'DAN DAHA GÜVENLİ''

Londra Boat Fuar’ında Türkiye standını ziyaret eden BBC muhabiri Michael Buerk DHA’ya konuştu. DHA muhabiri Aynur Tattersall’un sorularını yanıtlayan Buerk, “Kendimi Türkiye’de Londra’dan Daha Güvende Hissediyorum” dedi.

''TANIŞTIĞIM HERKESE TÜRKİYE'YE GİTMESİNİ SÖYLÜYORUM''

Uzun yıllar BBC’nin yurdışı muhabirliği yapan ünlü gazeteci Türkiye hayranı olduğunu söyleyerek “Türkiye’de yelkenlim var. 25 yıldır Göcek ve Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yelken yapıyorum. Tanıştığım herkese Türkiye’ye gitmesini söylüyorum” diye konuştu.

BBC muhabirinden Türkiye açıklaması

Tanıştığı herkese Türkiye sahillerinin güvenli olduğunu söylediğini belirten Buerk şöyle konuştu:

''İNGİLTERE'DE DE TERÖR VAR''

“Bu ülkede de (İngiltere) hala terör var. Irlanda Kurtuluş Örgütü (IRA), El-Kaide ve ISID gibi potansiyel terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Zor günlerden geçiriyoruz. Türkiye zor zamanlar yaşıyor. Biz de farklı nedenlerden dolayı zor günler yaşıyoruz çünkü Avrupa Birliği’nden ayrılıyoruz.

HERKES AKDENİZ KOYLARINDA YELKEN ALMAK İSTİYOR

İnsanlar “dünya nereye gidiyor” diye endişeli ama herkes yine de tatile gitmek istiyor. Herkes Akdeniz’in en güzel koylarında yelken açmak istiyor. Hepimiz şuan Türkiye’de olmak istiyoruz. Dışarıya bakın berbat bir hava var. Gri, yağmurlu ve iç karartıcı bir hava. Şuanda düşündüğüm tek şey Nisan ayının biran önce gelmesi ve Türkiye’ye gitmek”

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