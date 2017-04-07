BBC Türkçe'nin çirkin algı oyunu

Dünya genelinde 32 dilde yayın yapan BBC'nin, Türkçe servisi belki de en yoğun olan servislerden biri. Öyle ki Türkçe servisinde çalışan hemen her personel, neredeyse özenle seçilmiş birer Türkiye düşmanı gibi çalışıyor.

DAHA ÖNCE 'TÜRKİYE BATSIN' KAMPANYASI YAPMIŞLARDI

Gezi olayları sırasında Türk polisini 'dünyanın en kanlı terör örgütü militanı' gibi göstermeye çalıştıkları yetmezmiş gibi servisin başındaki isimlerden Selin Girit açıkça 'ekonomiyi durdurun, alışveriş yapmayın Türkiye batsın' kampanyası başlatabiliyordu.

BBC TÜRKÇE REFERANDUMA ÖZEL ÇABA HARCIYOR

Şimdi ise gündemde referandum var ve BBC Türkçe referandumdan hayır çıkması için varını yoğunu ortaya koyuyor.

BBC'NİN REFERANDUM ANKETLERİ

Geçtiğimiz haftadan beri, referanduma doğru okurların bilgisini ölçmeye yönelik hazırlanan testlere bir yenisini daha ekleyen BBC Türkçe bu kez de liderlere ait sözleri paylaşarak "Sizce bu söz kimin" şiklende sorularla seçmen bilgisini ve gündem takibi analizi yapmaya çalışıyor.

HAYIRCILAR GÜZEL, EVETÇİLER ÇİRKİN Mİ

Buraya kadar her şey normal.. Anormal olan şu ki haber ve test görselinde kullanılan fotoğraf çizimlerine bakıldığında, hayır cephesinden olanların fotoğraflarında gösterilen özenin evetçilerin fotoğraflarında gösterilmediği anlaşılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Baydemir ve Meral Akşener'in görselleri çok net fotoğraflardan seçilirken, Erdoğan, Bahçeli ve Binali Yıldırım'ın konuşma yaparken çekilen en 'çirkin' fotoğrafları özellikle seçilmişe benziyor.