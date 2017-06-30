Beach mönülerinin 2017 fiyatları

Türkiye'deki gözde tatil merkezlerinde beach'ler mönü fiyatlarını revize etti.

Her yıl gündeme gelen pahalı lahmacun+ayran seçeneğinde değişim gözlenmezken diğer yiyeceklerin fiyatları dudak uçuklatıyor.

Mönülerde belirleyici olan Bodrum'un iki beach'inin fiyatları şöyle sıralanıyor;

X BEACH FİYAT MÖNÜSÜ

KARIŞIK PİDE: 64 TL

LAHMACUN: 30 TL

AYRAN 30 TL

MANTI: 62 TL

DONDURMA TOP: 15 TL

KOKTEYL: 45 TL

IZGARA KÖFTE: 72 TL

MERCİMEK SALATA: 52 TL

MAÇA KIZI FİYAT MÖNÜSÜ

LAHMACUN: 45 TL

ETLİ PİDE: 55 TL

HAMBURGER: 65 TL

IZGARA KÖFTE: 65 TL

SPAGETTİ BOLONEZ: 72 TL

AYRAN: 32 TL

YER ELMASI ÇORBASI: 49 TL

KİNOA SALATASI: 55 TL

DETOKS İÇECEĞİ: 40 TL