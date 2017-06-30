Beach mönülerinin 2017 fiyatları

Türkiye'deki gözde tatil merkezlerinde beach'ler mönü fiyatlarını revize etti.
Her yıl gündeme gelen pahalı lahmacun+ayran seçeneğinde değişim gözlenmezken diğer yiyeceklerin fiyatları dudak uçuklatıyor.
Mönülerde belirleyici olan Bodrum'un iki beach'inin fiyatları şöyle sıralanıyor;
X BEACH FİYAT MÖNÜSÜ
KARIŞIK PİDE: 64 TL
LAHMACUN: 30 TL
AYRAN 30 TL
MANTI: 62 TL
DONDURMA TOP: 15 TL
KOKTEYL: 45 TL
IZGARA KÖFTE: 72 TL
MERCİMEK SALATA: 52 TL
MAÇA KIZI FİYAT MÖNÜSÜ
LAHMACUN: 45 TL
ETLİ PİDE: 55 TL
HAMBURGER: 65 TL
IZGARA KÖFTE: 65 TL
SPAGETTİ BOLONEZ: 72 TL
AYRAN: 32 TL
YER ELMASI ÇORBASI: 49 TL
KİNOA SALATASI: 55 TL
DETOKS İÇECEĞİ: 40 TL