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Beach mönülerinin 2017 fiyatları

Bodrum beach'lerinde lahmacun fiyatlarında bu yıl zam yok. Rekor makarnada: 72 TL

30.06.2017 - 11:55
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Beach mönülerinin 2017 fiyatları

Türkiye'deki gözde tatil merkezlerinde beach'ler mönü fiyatlarını revize etti.

Her yıl gündeme gelen pahalı lahmacun+ayran seçeneğinde değişim gözlenmezken diğer yiyeceklerin fiyatları dudak uçuklatıyor.

Beach mönülerinin 2017 fiyatları

Mönülerde belirleyici olan Bodrum'un iki beach'inin fiyatları şöyle sıralanıyor;

X BEACH FİYAT MÖNÜSÜ

KARIŞIK PİDE: 64 TL
LAHMACUN: 30 TL
AYRAN 30 TL
MANTI: 62 TL
DONDURMA TOP: 15 TL
KOKTEYL: 45 TL
IZGARA KÖFTE: 72 TL
MERCİMEK SALATA: 52 TL

MAÇA KIZI FİYAT MÖNÜSÜ

LAHMACUN: 45 TL
ETLİ PİDE: 55 TL
HAMBURGER: 65 TL
IZGARA KÖFTE: 65 TL
SPAGETTİ BOLONEZ: 72 TL
AYRAN: 32 TL
YER ELMASI ÇORBASI: 49 TL
KİNOA SALATASI: 55 TL
DETOKS İÇECEĞİ: 40 TL

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