Bedelli askerlikte 28 gün askerlik şartı

Saçları ağarmaya başlamış orta yaşlı erkek anlamına gelen kıranta, olgunlaşmış erkek için de kullanılır.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin Juno uzay aracı, Jüpiter'in uydularından İo'da muhtemel bir yanardağ tespit etti.

Kocaeli İzmit'te 87 yaşındaki Ömriye Yaman evinin bahçesindeki hurda eşyaları yakmak isterken kendini de yaktı. Yaşlı kadın tedaviye alındı.

Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürerken Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün 37 bin 138 yolcu ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Muharrem İnce destekçileri olağanüstü kurultay için 2. günün sonunda 466 imza verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'na yakın Tuncay Özkan ise 120 imza toplandığını açıkladı.

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Yaş 25, ücret 15 bin lira olacak, 28 gün askerlik yapma şartı getirilecek.

1 Bedelli askerlikte son durum Bedelli askerlik bekleyenlere müjde... Yaş sınırı 25'e düştü, bedeli ise 15 bin lira oldu.

2 Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştirilen Duygu Su Gülpınar, merak edilen soruları sosyal medya hesabında yanıtladı.

3 Bedelli askerlik için 25 gün şartı AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi.

4 Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi Brüksel'deki kritik NATO zirvesinin yankıları halen devam ediyor. ABD'li CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın dünya liderlerine Erdoğan'ı örnek gösterdiğini belirtti.

5 Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olması Yunan medyasında geniş yer buldu. Ortak görüş ise, "Artık işimiz çok zor" oldu.

6 Bedelli askerlikte şartlar belli oldu Bedelli askerlik düzenlemesinde şartlar açıklandı: Yaş 25, bedel 15 bin TL olacak ve 25 gün süreyle askerlik yapılacak.