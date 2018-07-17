taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.291
USD
4,8016
EURO
5,6135
ALTIN
189,68
PETR
71,8100

Bedelli askerlikte 28 gün askerlik şartı

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Yaş 25, ücret 15 bin lira olacak, 28 gün askerlik yapma şartı getirilecek.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 18:46..
  1. Haberler
  2. Gündem

Bedelli askerlikte 28 gün askerlik şartı

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Yaş 25, ücret 15 bin lira olacak, 28 gün askerlik yapma şartı getirilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte son durum

958
Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

78
Bedelli askerlik için 25 gün şartı

Bedelli askerlik için 25 gün şartı

828
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

128
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

71
Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

381
HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

268
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM