Bedelli askerlikte 28 gün askerlik şartı

2CHP'de kurultay için imza sayısı karmaşası
Muharrem İnce destekçileri olağanüstü kurultay için 2. günün sonunda 466 imza verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'na yakın Tuncay Özkan ise 120 imza toplandığını açıkladı.
3Bedelli askerlik için 25 gün şartı
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi.
4Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi
Brüksel'deki kritik NATO zirvesinin yankıları halen devam ediyor. ABD'li CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın dünya liderlerine Erdoğan'ı örnek gösterdiğini belirtti.
7HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı
HDP milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katıldıkları için soruşturma başlatıldı.