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Bedelli askerlikten devlet kasasına girecek rekor gelir

350 bin kişinin yararlanmasının beklendiği bedelli askerlikten devlet 5 milyar 250 milyon lira gelir bekliyor.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 19:25..
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Milyonlarca kişinin merakla beklediği bedelli askerlikte en çok konuşulan konulardan biri de devletin ne kadar gelir elde edeceği.

2011'DE 1.9 MİLYON LİRA

2011 yılında 30 yaş, 30 bin lira olan bedelli askerlikten 66 bin kişi yararlandı ve devletin kasasına 1.9 milyon lira girdi.

2014'TE 3.6 MİLYON LİRA

Bir önceki bedelli askerlik döneminde ise; 27 yaş, 18 bin lira bedelli askerlikten 203 bin kişi yararlandı. 2014 yılındaki bedelli askerlikten devletin kasasına ise 3.6 milyon lira girdi.

Bedelli askerlikte elde edilen gelir VİDEO

5 MİLYAR LİRA GELİR BEKLENİYOR

Önümüzdeki günlerde çıkması beklenen bedelli askerlikten ise 350 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Bu kişilerin hepsinin bedelli askerliğe başvurması halinde ise devletin kasasına 5 milyar 250 milyon lira girecek.

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