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CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

Referandum sürecini etkilemek için FETÖ'cülerin yaydığı provokasyon videolarından sonuncusu ABD'de yaşayan bir sözde imama ait...

15.02.2017 - 02:36
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CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

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Son günlerde sosyal medyada, hayırcılar tarafından oldukça sık bir şekilde paylaşılarak yayılan bir video var. Videoda başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Parti iktidarına hakaretler ve provokatif ifadeler yer alıyor.

"HER ŞEYİ SÖYLEMİŞ"

Bu videoyu paylaşanlar kervanına son olarak CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu da katılmıştı. Bekaroğlu videoyu iki gün önce "Her şeyi söylemiş..." diyerek paylaşmıştı.

CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

FETÖ ÜYESİ ÇIKTI

Videosu hızla yayılan Sacit Arvasi adlı kişinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu anlaşıldı. Facebook hesabında, yakın tarihlerde, FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler düzen Arvasi adlı teröristin ABD'de yaşadığı ortaya çıktı.

FETÖ üyesi Sacit Arvasi'nin paylaşımları:

CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imamCHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

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