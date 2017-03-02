Bekir Bozdağ: Almanya demokrasiyi içselleştirmemiş

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın bu fevri tavrı ile ilgili ilk açıklamasında "Cumhurbaşkanı Almanya'da konuşacaktı izin verilmedi ama Murat Karayılan'ın video konferansla katılmasına izin veriliyor. Bu hukuk devlketine yakışan bir şey değil.

"ANTİDEMOKRATİK YAKLAŞIMLAR KABUL EDİLEMEZ"

Bir bakanın toplantısına izin vermeyen bir demokrasi olabilir mi?

Almanya'da sayın Nihat Zeybekçi'nin programının da iptal edildiği duydum. Antidemokratik yaklaşımları kabul edemeyiz." dedi.

İZİNLER ALINDIĞI HALDE SON DAKİKA İPTALİ

Alman yetkililerin talihsiz tutumunu sert bir şekilde eleştiren Bozdağ ayrıca, "Maalesef bugün izinleri alınmış, her türlü çalışması yapılmış bir buluşmayı yapma fırsatı bulamadık. Her defasında insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü üzerine konuşmalar yapan ve kendileri dışındaki herkesi bu konudaki eksikleriyle suçlayan, bunu eleştiri haline getiren Alman makamlarının, Türk toplumun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir.

Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya tepki VİDEO

ALMAN ADALET BAKANI İLE RAVDEVUSU VARDI

Gaggenau şehrindeki toplantıya gitmiş olsaydık Almanya Adalet Bakanı'nın talebi üzerine bir görüşmemiz olacaktı. Randevulaştık. Karlsruhe'de buluşup saat 18.00'de bazı konuları birlikte ele alma imkanımız olacaktı.

"RANDEVU İPTAL OLDU, TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİZ"

Ancak Gaggenau'da yapılacak toplantı iptal edilince ben de Adalet Bakanıyla olan bu randevuyu iptal ettim. Bu toplantı olmayacak, buradan Türkiye'ye döneceğiz" ifadelerini kullandı.