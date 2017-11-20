Bekir Bozdağ: NATO tarihinin en büyük skandalı

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, NATO'daki hedef skandalına ilişkin, "Bu, kişilerin tasarrufu ile izah edilemez. Bu, NATO tarihinin en büyük skandallarından bir tanesidir. Kabul edilemez bir durumdur, açık bir had bilmezliktir. Bu işin üzerinin örtülmemesi, örttürülmemesi gerektiğini de çok net şekilde ifade ediyoruz. Türkiye NATO'nun saygın üyesidir ve katkıya devam edecektir. Sadece iki kişiyle alakalı işlem yapılması, görevlerine son verilmesi, bu olayın tamamen enine boyuna araştırıldığı ve her yönünün aydınlatıldığı anlamına gelmez." dedi.

Bozdağ sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"YAPILAN SALDIRIYI, ALÇAKLIĞI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"NATO yetkilileri de Türkiye karşıtı olan çevrelerin NATO'yu etkilemesine ve NATO ile ilgili iş ve işlemlere sızmasına, faaliyetlerini olumsuz bir şekilde gölgelemesine izin vermemelidir. Türkiye'nin terör nitelikli gördüğü örgütlerle dayanışma içinde olanlarla istifade edilmeye çalışılması da asla kabul edilemez. Örgütlerle iltisak içinde olanlar bu tür uluslararası örgütlerde çalışanlarla etki kurarlarsa daha bunun gibi birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye NATO'nun saygın bir üyesidir. Bundan sonra da katkılarını sunmaya devam edecektir ama Türk milletine, devletine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan saldırıyı, alçaklığı kabul etmemiz mümkün değildir. Ana muhalefet ve muhalefetin ortak tavır koymalarını da memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim.

ERDOĞAN'IN FAİZ AÇIKLAMASI

"AK Parti hükümetleri yüksek faiz ile yüksek enflasyon ile mücadelede başarılı olmuş hükümetlerdir. Şu anda ilk dönemdeki faizlerle mukayese edilemeyecek oranda faizler düşüktür, enflasyon düşüktür. Ancak bunun daha da düşmesi son derece önemlidir. Hükümetimiz bunun üzerinde ciddi çalışmalar yürütmektedir. Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı sır değildir. Yüksek faizin olduğu yerde olumlu gelişmelerin olacağı da gerçektir. Faizlerin aşağı çekilmesi hususu, kendi içerisinde kuralları var. Kurallar çerçevesinde işleyecektir. Bugün bu konu konuşulmadı ama Cumhurbaşkanımızın şikayeti, aşağı çekilmesi konusunda iradesi yeni değildir. Rutinin dışında elbette Merkez Bankası ve diğer çalışma yapanların kendi ezberlerinden giderek adım atmaları hep olumlu sonuçlar doğurmuyor."

YENİ KHK ÇALIŞMALARI

"Yeni KHK ile ilgili çalışmalar değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde yeni KHK çıkacaktır. Hem tedbir hem de düzenleme kararnamesi olmak üzere 2 kararname yayınlayacağız."

REZA ZARRAB DAVASI

"Daha önce de bu konuyu değerlendirdik. Rıza Zarrab davası Türkiye'ye dönük açık bir kumpastır. Siyasi bir davadır, hukuki dayanaktan yoksundur. 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'nün başaramadığı hukuk darbe teşebbüsünün ABD yargısı eli ile tekrarlanmasından başka bir şey değildir. Hukuki değildir. Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir. Olmayan belgeler üzerinden ellerinde varmış gibi yargılama yapıyorlar. Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin tamamı Türkiye'nin ulusal hukukuna uygun olduğu gibi bu konudaki uluslararası hukuka da uygundur.Türkiye bir hukuk devletidir, bütün ticari işlemleri bu çerçevede yürümektedir. Herhangi bir hukuka aykırılığın bulunması söz konusu değildir.

"İFTİRALARDA BULUNMAYA ZORLUYORLAR"

Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine zarar vermeyi amaçladığı da çok açıktır. Aynı şekilde yönetilmeye devam edecektir. Bundan kimsenin endişesi olmamalıdır. Bu dava siyasidir, hukuki dayanaktan yoksundur. Türkiye'ye karşı bir kumpas davasıdır. Davanın sanıkları üzerinde yargılamayı yapanlar baskı uygulamaktalar. Onlar rehin durumda adeta. Şu ifadeyi kabul ederseniz, şu kadar ceza ile kurtulursunuz. Türkiye'yi suçlayan, Türkiye'nin aleyhinde karar çıkmasına yardımcı olacak iftiralarda bulunmaya zorluyorlar.

"HUKUKA UYGUN BİR DELİLLERİ YOK"

Türkiye aleyhinde yapılan bu kumpasta hukuka uygun bir delil yoktur ellerinde. Böyle bir şeyin aslı zaten yok. Bu davada kullandıkları veriler, sözde deliller, nasıl elde edildi? Nerede elde edildi, kimden nasıl elde ettiniz? Bunların aslı mı var, kopyası mı var? Bunların oluşturulması süreçlerinde katkınız var mı, yok mu? Varsa elinizde ne var? Türkiye'deki belgelerle ilgili FBI bunu neye göre teyit etti? Bir belge var da ona göre mi teyit etti? FBI ajanının yetidinin bir kıymeti var mı? Yok. Bu oluşturulmuş şeyleri oluşturanlardan mı aldı? Bunların hepsi ortaya çıkacaktır. Bu Türkiye'ye dönük yeni bir kumpastır.

"TÜRKİYE KENDİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ KENDİSİ ALACAKTIR"

Türkiye büyük bir devlet. Kendi ulusal güvenliği ile ilgili tedbirleri kendisi alacaktır. Bugünkü ve yarınki menfaatlerini Türkiye başka devletlere veya uluslararası örgütlere rehin edemez. Bizim ülkemizin ve milletimizin güvenliği bazı silahların alınmasını gerektiriyorsa Türkiye bu silahları alır, yapılması gerekiyorsa Türkiye bizzat kendisi yapar. Türkiye, Suriye ve Irak'taki iç çatışmalardan etkileniyor. Bazı ülkeler Türkiye'nin istediği silahları vermeyiz demiyorlar ama paramızla alma hususundaki süreçleri yavaşlatıyorlar. Bir ayda alınacak şey, 6 ayda, 1 yılda alınabiliyor. Siz hava sahanızı korumak için NATO'dan talepte bulunuyorsunuz size vermiyorlar. O zaman kendi göbeğini kendi kesiyor ve kendi kaynakları ile adım atıyor. Bu Türkiye'nin doğal bir hakkıdır. Başkalarından onay almamıza gerek yoktur. Bu üstü örtülü kısıtlamaların Türkiye'nin savunma sanayisine katkı yaptığını da belirtmek isterim. Kötü komşu insanı mal sahibi yapar hesabı bu anlamda dünyanın söz sahibi ülkelerinden birisi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yapılan harcamalarda limit olmaz."

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

"22 Kasım'da Putin, Cumhurbaşkanımız ve İran Cumhurbaşkanı bir araya gelecekler. Bugüne kadar gelinen nokta ve bundan sonra atılacak adımlar ele alınacaktır. Ondan önce de Dışişleri Bakanımız, Rusya ve İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiler. Şimdi ana görüşme Soçi'de yapılacaktır. Türkiye'nin siyasi çözüm olarak bütün adımlara desteği açıktır. Bunun hukuki olması, itibar sahibi olması konusunda çok net duruşu vardır Türkiye'nin. Türkiye'nin bu konudaki duruşu nettir."

RAKKA'DAN ÇIKARILAN DEAŞ MİLİTANLARI

"Rakka'ya oparasyon ABD tarafından PYD, YPG terör örgütleri kullanılarak gerçekleştirildi. Biz bir terör örgütü ile mücadele için diğer bir terör örgütü ile mücadelenin doğru olmadığını hep söyledik. Burada çatışma oldu da mı duymadık? Haber verdiler de biz mi duymadık? Bir baktık bir televizyon kanalının haberi üzerine PYD, YPG teröristleri güvenli koridor oluşturmuşlar, DEAŞ teröristleri silahları ile beraber güvenlik koridorundan geçiyorlar, o anlaşma gereği güvenli olan bölge neresi ise oraya doğru gidiyorlar. Bu anlaşmanın, işbirliğinin ABD'den habersiz olduğunu kabul etmemizi kimse beklemesin. ABD'nin bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir iş yapamazlar."