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Bekir Bozdağ neden 'evet' dediğini anlattı

Bekir Bozdağ,''Kuvvetler ayrılığını tam sağladığı ve tek adamlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum.'' dedi.

15.01.2017 - 14:20
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ASD

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı sistemine neden "Evet" dediğini madde madde açıkladı.

''DEĞİŞİM, YENİLİK VE DİNAMİZM GETİRDİĞİ İÇİN 'EVET' DİYORUM''

Bozdağ, ''Darbecilerin 1961 Anayasası ile kurup 1982 Anayasasıyla tahkim ettiği vesayet düzenini bitireceği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Kaybedenin hemen, kazanan ise azami on yıl sonra gittiği; değişim, yenilik ve dinamizmi getirdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Kaybedenin hemen, kazanan ise azami on yıl sonra gittiği; değişim, yenilik ve dinamizmi getirdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum.'' dedi.

''TEK ADAMLIĞA İZİN VERMEDİĞİ İÇİN 'EVET' DİYORUM''

“Diktatörlüğe ve otoriter yönetime engel olduğu için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum” ifadelerini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

''Kuvvetler ayrılığını tam sağladığı ve tek adamlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" diyorum. Kuvvetler ayrılığını tam sağladığı ve tek adamlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Sadece insanlarımızı birleştirenlere ve kutuplaştırmayanlara iktidar imkanı verdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. İnsanımızı ayrıştıranların ve kutuplaştıranların iktidarını engellediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum.''

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