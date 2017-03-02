taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.851
USD
3,6677
EURO
3,8668
ALTIN
146,95
PETR
56,2900

Bekir Bozdağ'a çirkin kampanya

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya ziyareti öncesinde Alman gazeteleri ve sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

02.03.2017 - 10:51
  1. Haberler
  2. Gündem

d

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bugün Almanya'da Türk vatandaşları ile buluşması öncesinde bazı Alman gazeteleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından çirkin bir kampanya başlatıldı.

TÜRK VATANDAŞLARI İLE BULUŞACAK

Bozdağ'ın Almanya'ya girişine engel olunması çağrıları yapıldı. Bozdağ, Strazburg temaslarının ardından Almanya'ya geçerek Baden - Baden Eyaletindeki Türk vatandaşları ile buluşacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ANLATILACAK

Bozdağ, Ak Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacak.

Almanya'nın ünlü yayın organları Der Spigel ve Focus başta olmak üzere Alman medyası Bozdağ'ın bugün Almanya'ya gidecek olmasına geniş yer ayırdı. Sosyal medyadan yapılan çağrılarda ise Bozdağ'ın Almanya'ya girişine izin verilmemesi yönünde de çağrılar yapılıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

82
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

10
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

157
Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

5
Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

107
Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

17
ABD'li askerlerin YPG'lilerle fotoğraflarına yanıt

ABD'li askerlerin YPG'lilerle fotoğraflarına yanıt

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM