Bekir Bozdağ'a çirkin kampanya

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bugün Almanya'da Türk vatandaşları ile buluşması öncesinde bazı Alman gazeteleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından çirkin bir kampanya başlatıldı.

TÜRK VATANDAŞLARI İLE BULUŞACAK

Bozdağ'ın Almanya'ya girişine engel olunması çağrıları yapıldı. Bozdağ, Strazburg temaslarının ardından Almanya'ya geçerek Baden - Baden Eyaletindeki Türk vatandaşları ile buluşacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ANLATILACAK

Bozdağ, Ak Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacak.

Almanya'nın ünlü yayın organları Der Spigel ve Focus başta olmak üzere Alman medyası Bozdağ'ın bugün Almanya'ya gidecek olmasına geniş yer ayırdı. Sosyal medyadan yapılan çağrılarda ise Bozdağ'ın Almanya'ya girişine izin verilmemesi yönünde de çağrılar yapılıyor.