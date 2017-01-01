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Bekir Bozdağ'dan saldırı hakkında açıklama

Ortaköy'deki terör saldırısı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

İHA | 01.01.2017 - 04:19
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Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Bozdağ, “İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı/sabır,yaralılara şifa diliyorum. İstanbul'daki menfur terör saldırısını yapan teröristi,saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum.

Bu, Türkiye'mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı, birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek, Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğraşamayacaktır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek/terörü, bitirecektir” ifadelerini kullandı.

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