Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, "Nohut..." başlıklı yazısında 16 Nisan'da yapılacak referandumu değerlendirdi.

Referandumda 'evet' oyu kullanacakları hedef alan Coşkun, seçmenlere hakaret etmekten çekinmedi.

"KARŞILIĞINDA TÜRKİYE'Yİ YIKIYORSUN"

'Evet' oyları için; patates, makarna, pirinç, soğan ve nohut dağıtıldığını yazan Bekir Coşkun, nohut karşılığında Türkiye'nin yıkıldığını söyledi.

Coşkun, yazısında; "Bu bir bakıma dünyanın en pahalı nohududur. Karşılığında Türkiye'yi yıkıyorsun.. Daha ağır beden ne olsun..." ifadelerine yer verdi.

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