Bekir Coşkun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yüzsüz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide liderlik krizinin patlak vermesine neden oldu.

Muharrem İnce'yi genel başkan olarak görmek isteyen delegeler olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı.

HAKARETLER BAŞLADI

Tüm ısrarlara rağmen koltuğundan vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'u da isyan noktasına geldi.

Öyle ki; CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazetenin yazarı, Kılıçdaroğlu'nun yaptığının yüzsüzlük olduğunu yazdı.

"BUNUN TEK ADI VAR..."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 9 seçimin ardından parti önünde oturma eylemi yapıldığını, istifa için pankartlar asıldığını hatırlatan Bekir Coşkun, CHP Lideri'nin tüm bunlara rağmen kurultaya gitmediğini belirtti.

Coşkun, "Üzülerek ve sevenlerinden özür dileyerek yazıyorum, bunun tek adı var: Yüzsüzlük..." dedi.

Yılmaz Özdil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan yazısı