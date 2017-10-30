Belçika ülkü ocağına silahlı saldırı

Belçika'nın Genk şehrinde Belçika Türk Federasyonuna bağlı ülkü ocağına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız, Genk'in Waterschei bölgesinde bulunan ülkü ocağına sabah saatlerinde 4 el ateş açıldığını söyledi. Hasara neden olan silahlı saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmediklerini belirtti.

BELÇİKA'DA PKK PROVAKASYONLARI

Genk polisi ise olay yerinde incelemenin devam ettiğini, konuya ilişkin açıklama yapmayacağını açıkladı.





Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmazken, eylemin PKK sempatizanları tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Zira Cuma günü PKK sempatizanları Anvers şehrindeki Türk mahallesini basıp Türklere saldırmıştı. Saldırının ardından birçok Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. En az 10 yaralının olduğu saldırıda, polis araya girerek vatandaşları sakinleştirmişti.