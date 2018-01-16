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Belçika'da patlama: Bir bina yıkıldı

Anvers kentindeki bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

AA | 16.01.2018 - 01:14..
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Anvers polisinin açıklamasında, Paardenmarkt Caddesi'ndeki bir binada patlama olduğu, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

"TERÖR SALDIRISI DEĞİL"

Binanın yıkıldığı ve çevredeki en az üç binanın hasar gördüğü belirtilen açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen patlamanın terör saldırısından kaynaklanmadığı vurgulandı.

Belçika'da patlama: Bir bina yıkıldı

"ENKAZ ALTINDA KALANLAR OLABİLİR"

Açıklamada, enkaz altında kalanların olabileceği kaydedildi.

Belçika'da patlama: Bir bina yıkıldı

Öte yandan, bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Polis, patlamanın gaz borularından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Belçika'da patlama: Bir bina yıkıldı

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