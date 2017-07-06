Belçika'da terör korkusu

Belçika Federal Savcılık Sözcüsü Eric van der Sypt de, halen bazı terör şüphelilerini aramaya devam etiklerini belirterek, "Terörle mücadele kapsamında attığımız adımların, zanlıları tedirgin edip harekete geçirmesinden dolayı endişe duyuyoruz. Şüphelilerin 22 Mart 2016'daki gibi bir saldırı yapmasından korkuyoruz." ifadesini kullandı.

32 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Paris’te 2015'te meydana gelen saldırının baş şüphelisi Salah Abdeslam Brüksel'de 18 Mart 2016'da yakalanmıştı. Bunun ardından, Abdeslam ile bağlantılı kişiler tarafından 22 Mart'ta 32 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Brüksel'deki terör saldırıları gerçekleştirilmişti.

Geçen ay ise Belçika güvenlik güçleri yine başkentteki merkez tren istasyonunda terör saldırısı yapmak isteyen bir kişiyi etkisiz hale getirmişti. Ülkedeki alarm seviyesi halen 3'te tutuluyor.