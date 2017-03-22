Belçika'da terör kurbanları anıldı

Terör örgütü DEAŞ'ın Paris'te düzenlediği saldırıların ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de de art arda saldırılar düzenlemişti.

1 YIL OLDU

Havaalanı ve metro istasyonunda düzenlenen saldırılarda 32 kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Kanlı terör saldırılarının üzerinden tam 1 yıl geçti.

BAŞBAKAN DA KATILDI

Başkent Brüksel'de terör saldırılarında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törene; Belçika Başbakanı, metro istasyonu ile havaalanı çalışanlarıyla birçok vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Havaalanı çalışanları, saldırılarda ölen iş arkadaşları için gözyaşı döktü.

HAYAT DURDU

Saldırının düzenlendiği havaalanının içerisinde de, saldırıda hayatını kaybedenler unutulmadı. Havaalanında terör kurbanları için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

Brüksel Zaventem havaalanında patlama VİDEO