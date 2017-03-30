Belçika'da Türk Başkonsololuğu önünde kavga

Sandıkların kurulduğu Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunun 100 metre yakınında meydana gelen arbedede 4 kişi yaralandı.

Belçika polisi, kısa sürede müdahale ederek olayın büyümesini önlerken yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

"YARALANANLAR ZİYARET EDİLECEK"

Brüksel Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, "Arbede neticesinde yaralanmalar olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği" belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bu olaydan dört siyasi parti (AK Parti, MHP, CHP, HDP) temsilcimiz büyük üzüntü duymuş olup, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dilemektedirler. Ayrıca biraz sonra da tüm yaralı vatandaşlarımız hastanede ayrı ayrı ziyaret edilecektir."

Öte yandan oy verme işleminde ise herhangi bir aksaklık yaşanmadığı görüldü.