Belçikalıların terör korkusu

Belçika Yol Güvenliği Enstitüsü (BIVV) ülkedeki güvenlik algılamasına ilişkin anket yaptı.

BELÇİKALILAR TERÖRDEN KORKUYOR

22 Mart 2016'daki terör saldırı sonrası sadece yol güvenliğine değil, genel anlamda güvenlik konularına da bakan kurumun anketi, Belçikalıların terörden korktuğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 32'si, terör tehdidi nedeniyle yaşam tarzlarını değiştirdiklerini, artık alışveriş merkezleri, sinemalar gibi kalabalık mekanlara daha az gittiklerini ve tanımadıkları insanlara karşı daha temkinli olduklarını söyledi.

"TERÖR TEHDİDİ GEÇİCİ DEĞİL"

Katılımcıların 5'te 1'i, yaşadıkları yerin 15 kilometre yakınında bir terör saldırısını muhtemel olarak görürken, yüzde 52'si de bu tehdidin gerçek bir çözümünün olmadığını ve bununla yaşamaları gerektiğini kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 84'ü, "terör tehdidinin geçici olduğu ve birkaç sene içinde sona ereceği" değerlendirmesine katılmadıklarını ifade etti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 60'ı yaşadıkları bölgelerde muhtemel tehlikelerin farkında olduklarını belirtti.

BRÜKSEL'DEKİ SALDIRIDA 32 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Belçika'da 22 Mart 2016'da Brüksel Havalimanı ile bir metro istasyonuna saldırı düzenlenmiş, olayda 32 kişi ölmüş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. Ayrıca yıl içinde polise yönelik iki kez bıçaklı saldırı gerçekleştirilmişti.

Başkent Brüksel'de terör tehdidi alarmı, uzun süredir en yüksek ikinci düzey olan üçte tutuluyor. Sokaklar, metrolar ve tren istasyonlarında polislerin yanı sıra askerler de görev yapıyor.











