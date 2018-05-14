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Belediye başkanının odasına kuşlar yuva yaptı

Bursa'da belediye başkanının makam odasına pencereden girerek yazıcının üstüne yuva yapıp yumurtlayan kumrular, ziyaretçilerin ve belediye çalışanların ilgi odağı oldu.

AA | 14.05.2018 - 16:11..
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın makam odasının penceresinden giren bir çift kumru, dışarıdan getirdikleri çalı çırpılarla yaklaşık 2 hafta önce masadaki yazıcının üstüne yuva yaptı. Gün geçtikçe yuvayı giderek sağlamlaştıran kuşlar, bir haftanın ardından yumurtladı.

Bu duruma alışan Dündar ve belediye çalışanları, kuşların rahat edebilmesi için 24 saat pencereleri açık bırakırken, yazıcıyı hiç çalıştırmıyor. Başkan ve çalışanlar, dört gözle yavruların yumurtadan çıkmasını bekliyor.

Belediye başkanının odasına kuşlar yuva yaptı

YAZICININ ÜSTÜNE YUVA YAPTILAR

Dündar, baharın gelmesiyle açık bıraktıkları makam odasının penceresinden kumruların aniden içeri girdiğini söyledi.

İlk başta kendisine bu durumun tuhaf geldiğini ama sonradan kumruların bir yuva arayışı içinde olduğunu gözlemlediğini anlatan Dündar, bir süre sonra kumruların yazıcının üstüne tünediğini dile getirdi.

Kısa süre sonra dişi kumrunun yumurtladığını aktaran Dündar, "Bunun üzerine kumrular yumurtaların sıcak kalması için dönüşümlü olarak nöbet tutmaya başladılar. Günün belli saatlerinde dişi kumru yumurtaların üstüne oturuyor, belli saatler de ise erkek kumru gelip nöbet tutuyor." diye konuştu.

Belediye başkanının odasına kuşlar yuva yaptı

"YAVRULARI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Belediye çalışanlarının da "kuşlar ürkmesin" diye dikkatli davrandığını belirten Dündar, şunları kaydetti:

"Kuşlar da bu ortama ve bize alıştı. Durum böyle olunca da iş ortamını bozmadan kuşlar orada yatıp görevini yapıyor bizler de işlerimizi sürdürüyoruz. Kuşlar yumurtaları korurken biz de dört gözle yavruların çıkmasını bekliyoruz. Bizi ziyarete gelenler ilk başta kuşu biblo sanıyor. Sonra biraz dikkatli bakınca kuşun gerçek olduğunu fark ediyorlar. Bu durum da onlarda bir hayret uyandırıyor."

Belediye başkanının odasına kuşlar yuva yaptı

Belediye başkanının odasına kuşlar yuva yaptı


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