taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.545
USD
3,5287
EURO
4,1546
ALTIN
143,01
PETR
52,3400

Bella Hadid'in zor anları

Eylül ayında podyuma çıktığı New York Moda Haftası'ndaki defilede yere düşen Bella Hadid yaklaşık bir yıl sonra yine yere kapaklandı.

05.08.2017 - 11:17
  1. Haberler
  2. Magazin

Arkadaşının doğum günü kutlaması için New York'taki lüks bir restoranda giden Bella Hadid, gecenin sonunda mekanın merdivenlerinden inmeye çalışırken ayağını burktu ve yere kapaklandı.

GÖREVLİ KALDIRDI

Çığlık atan Hadid'i, mekan görevlisi güçlükle kaldırdı.

Bella Hadid'in zor anları

Bella Hadid merdivenden yuvarlandı VİDEO

"MÜSLÜMAN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Bella Hadid, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerle ilgili politikalarıyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Benim babam da ABD'ye bir göçmen olarak geldi. Babam her zaman dindar bir adam oldu ve hep bizimle birlikte dua ederdi. Bir Müslüman olmaktan gurur duyuyorum."

Bella Hadid'in zor anları

Bella Hadid'in zor anları

Bella Hadid'in zor anları

Bella Hadid'in zor anları

İlginizi Çekebilir
Çeşme'nin gündemi başka
Yaz tatilini İzmir'in Çeşme ilçesinde geçiren tatilciler, kafalarına taktıkları hunilerle eğleniyor.
Asena evleniyor
Google'daki geçmişini sildirmek için uzun uğraşlar veren Asena'nın Hasan Dere ile dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.
Aleyna Tilki tatilde
Çeşme'de Emrah Karaduman ile birlikte tatil yapan Aleyna Tilki objektiflere yakalandı.
Eski futbolcu Tümer Metin ve sevgilisinden cesur poz
Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan eski futbolcu Tümer Metin ve sevgilisi Gamze Topuz Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

64
Aleyna Tilki tatilde

Aleyna Tilki tatilde

115
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere kongre mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere kongre mesajı

77
Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

102
Federica Mogherini İran'da

Federica Mogherini İran'da

38
Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

57
Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM