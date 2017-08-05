Bella Hadid'in zor anları

Arkadaşının doğum günü kutlaması için New York'taki lüks bir restoranda giden Bella Hadid, gecenin sonunda mekanın merdivenlerinden inmeye çalışırken ayağını burktu ve yere kapaklandı.

GÖREVLİ KALDIRDI

Çığlık atan Hadid'i, mekan görevlisi güçlükle kaldırdı.

Bella Hadid merdivenden yuvarlandı VİDEO

"MÜSLÜMAN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Bella Hadid, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerle ilgili politikalarıyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Benim babam da ABD'ye bir göçmen olarak geldi. Babam her zaman dindar bir adam oldu ve hep bizimle birlikte dua ederdi. Bir Müslüman olmaktan gurur duyuyorum."