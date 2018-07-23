Bengü: DM'den yürüdüm

Bengü, verdiği bir röportajda çok özel açıklamalarda bulundu. Sevilen şarkıcı, şu günlerde Selim Selimoğlu ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Bengü, Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştığını şu sözlerle anlattı: "Şaziye’de Kenan Doğulu'ya vokal yaparken Selim ortak arkadaşlarımızla beni izlemeye gelmiş. O zaman arkadaşlarımız, 'Bir kız var, tam sana göre' demişler. Arada ayaküstü merhabalaşmıştık ama bir daha karşılaşmadık. Orada içimden bir şeyi bıraktım. Bir arkadaşımın Instagram hesabında Selim’in de olduğu bir fotoğrafa denk geldim. Bu çocuğu bir yerden tanıyorum ama nereden diye düşünerek bir süre kendi kendimi yedim. Belki 100 kere dönüp dönüp o paylaşıma baktım.





"İNANILMAZ HOŞLANDIM"

Tanımadığım kimseyi sosyal medyadan eklemeye çekinirim. Aradan üç gün geçti. Gece 23.00 suları... Dayanamadım ve Selim’i takibe aldım. O da sonradan anlattı. Sosyal medyayı sık kullanan biri değilmiş. Önce hayran sayfası zannetmiş ama sonra sayfanın bana ait olduğunu anlamış ve kabul etmiş. Videolarına baktım, ondan inanılmaz hoşlandım.

Liseli gibi oldum, Instagram’a girip, dönüp dönüp fotoğraf ve videolarına bakıyordum. Belki kız arkadaşı vardır diye rahatsız oldum. Ama ortak arkadaşımızdan yalnız olduğunu öğrenince mesaj atmaya karar verdim.

"KENDİNİ REZİL ETME"

DM’den ben yürüdüm, büyük yürüdüm, hatta koştum, hem de dörtnala! “Size ekleme talebi yolladım ama sonra çok utandım” yazdım. “Bir utanmaz varsa o da benim, şeref duyarım” diye cevap yazdı. Ama orada kaldı. Baktım ses seda yok, kendi kendime “Liseli genç kız gibi yazma, kendini rezil etme” dedim ve durdum. Bir hafta sonra bir mesaj geldi: “Bana mesaj atmayacaksan Instagram’ı kapatayım çünkü buralar sensiz çok boş.” Ardından birbirimizin telefon numaralarını aldık. Günde 20 saati telefonla konuşarak, ortak noktalarımızı bularak geçirdik. İkinci günün sonunda, ‘ikimiz biriz’i karşılıklı olarak hissettik."

