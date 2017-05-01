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Bengü: Onu konuşurken ellerim titriyor

Kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Selim Selimoğlu hakkında konuşan Bengü “İlişkim hakkında konuşurken çok heyecanlanıyorum” dedi

01.05.2017 - 08:55
  1. Haberler
  2. Magazin

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Bengü, Antalya’da düzenlenen bahar festivali SpringBreak 2017’nin açılışında sahneye çıktı.

Kısa süre önce Selim Selimoğlu ile yeni bir ilişkiye başlayan şarkıcı, “Çok mutluyum şu an. Sevenlerim de benden böyle bir haber bekliyordu. Bu ilişkininin üstüne çok fazla cümle kuramıyorum. Çünkü çok ama çok heyecanlanıyorum. Bu durumla ilgili cümle kurarken ellerim titriyor. 10 dakika düşünüyorum. Böyle duygular hissetmeyi çok bekledim. Allah da sesimi duydu” dedi.

"İÇİMİZDEN NE GELİRSE PAYLAŞACAĞIM"

İlişkisini kimseden saklamadığını dile getiren şarkıcı, “İçimizden ne gelirse paylaşacağım. Selim’in romantik olup olmadığını yaşayarak göreceğim. Ben bugüne kadar işimde de olsa hiçbir şeyi saklamadım ve ilişkimde de saklamayacağım. Herkes mutlu olduğumu bilsin. Tatlı ve kıymetli bir şey yaşıyorum. Nazar değmesin” diye konuştu.

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