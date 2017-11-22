Bengü: Sevgilimle aynı evde yaşamıyoruz

Yeni villasına 1 milyon TL’lik dekorasyon harcaması yaptığı ve düğün hazırlığında olduğu haberleriyle gündeme gelen Bengü, iddiaları yalanladı.

"AYNI EVDE YAŞAMIYORUZ"

Evi yedi yıl önce satın aldığını söyleyen şarkıcı, "Dekorasyonu, Selim’i tanımadan önce başladı. O Yalova’da oturuyor, ben burada yaşıyorum. Hafta sonları program yapıyoruz. Zaten aynı evde yaşama gibi bir durum yok." dedi.

"AŞK BANA İYİ GELDİ"

Keyfinin yerinde olduğunu belirten Bengü, "Aşk bana iyi geldi. Birçok duyguyu ilk kez yaşıyorum. Mutluyum, huzurluyum." şeklinde konuştu.

Şarkıcı, sevgilisi Selim Selimoğlu’nun ailesiyle tanışıp tanışmadığı sorusuna ise,"Şu an bunları konuşmayalım. Her şey çok güzel. Bırakın gideyim, sorularınızdan terledim." sözleriyle röportajı noktaladı.