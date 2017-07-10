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Bengü sevgilisiyle düğüne katıldı

Ataköy'deki bir düğüne sevgilisi Selim Selimoğlu ile katılan Bengü muhabirleri görünce sinirlendi.

10.07.2017 - 14:38
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Bengü, önceki akşam Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticisi Tahir Kıran’ın kızı Zehra Kıran ve iş adamı Özgür Görgün'ün Ataköy'deki düğününe katıldı. Düğüne 3 aydır birlikte olduğu sevgilisi Selim Selioğlu ile katılan Bengü flaşlar patlayınca nedense sinirlendi.

Bengü sevgilisiyle düğüne katıldı

YILLARDIR BEKLEDİĞİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ

Yıllardır verdiği röportajlarda 'Aşk istiyorum, evlenmek istiyorum' diyen şarkıcı, flaşların patlamasından rahatsız oldu. Bengü, güvenliği çağırıp "Muhabirleri buradan uzaklaştırın" dedi.

"ÇOK BEKLEDİM SENİ SEVGİLİM"

Bengü aşkını bu fotoğrafı paylaşıp yanına da şu notu düşerek ilan etmişti:

"Çok bekledim seni sevgilim...Yalnızlığın dibine vurdum hatta...Aşk'a küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken...Çok bilmesin kimse; sevmesin de bizim kadar...Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı? ...Çok sev sevgilim...Ölene kadar"

Bengü sevgilisiyle düğüne katıldı

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