Bir yıllık birlikteliğin ardından dün Bengü ve Selim Selimoğlu rüya gibi bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Bengü ve Selim Selimoğlu dünyaevine girdi VİDEO



600 DAVETLİ KATILDI

7 Mayıs'ta sade bir nişan töreniyle yüzük takan çiftin düğününe yaklaşık 600 davetli katıldı. Evlenmeden önce renkli bir kına gecesi düzenleyen Bengü, düğüne de gitmeden evinden davul- zurna eşliğinde çıktı.

Bengü ve Selim Selimoğlu dünyaevine girdi- FOTO GALERİ



DÜĞÜNE ÜNLÜ GEÇİDİ

Bengü ve Selimoğlu'nun düğününe eşiyle katılan Kenan Doğulu, Bengü'nün nikah şahidi olarak yer aldı. Kenan Doğulu'nun yanı sıra birçok ünlü de Bengü'yü bu gününde yalnız bırakmadı.

1 MİLYONLUK BÜTÇE AYIRDILAR

Çiftin tropikal temalı düğün, sonrasında düzenlenen after party ve balayı için 1 milyon liraya yakın bir bütçe ayırdığı iddia edildi.