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Bengü'nün düğün davetiyesi

Bengü ve nişanlısı hazırlıklar için 1 milyon TL’yi gözden çıkardı.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 06:33..
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ÜÜ

Geçtiğimiz yıl iş adamı Selim Selimoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Bengü, birkaç ay önce sosyal medya hesabı üzerinden müstakbel eşinin bir fotoğrafını paylaşarak ’29 Ağustosta evleneceğiz.’ İfadelerini kullanmıştı.

Düğün tarihinin yaklaşmasıyla hazırlıklara hız kesmeden devam eden güzel şarkıcının düğün davetiyesi ortaya çıktı.

Gümüş renkli ve çiçek desenli bir davetiye tercih eden Bengü, kokteyl ile başlayıp nikah ile devam eden bir düğün planlıyor.

1 MİLYON TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDILAR

Bu ay dünya evine girecek olan Bengü ve Selim Selimoğlu, düğün hazırlıkları için 1 milyon lirayı gözden çıkardı.

Bengü'nün düğün davetiyesi

Bengü'nün düğün davetiyesi

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