Bensu Soral trafikte tacize uğradı

Motosiklet tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu Bensu Soral'ın geçtimiz günlerde trafikte bir magandanın sözlü tacizine uğradığı ortaya çıktı.

Sekiz yıldır ehliyeti olan güzel oyuncu, başından geçen tatsız olayı sevgilisi Hakan Baş ile paylaştı. İddiaya göre Hakan Baş, Soral’ın tek başına motosikletle dolaşmasını yasakladı.

DAHA ÖNCE DE YAŞAMIŞTI

Posta Gazetesi'ne konuşan Soral, “Daha önce de otomobilinin direksiyonunu üzerime kırıp, beni sıkıştırmaya çalışanlar olmuştu. Artık Bostancı sahilinde bisikletle tur atıyorum.” dedi. Öte yandan işadamı Hakan Baş’ın bir magandanın sözlü tacizine maruz kalan sevgilisine neden yasak koyduğuna dair detaylı açıklama yapılmadı.