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Benzin ve motorin satışlarında artış

Benzin ve motorindeki satışlar geçen yılın kasım ayında önceki yılın aynı ayına kıyasla arttı.

23.01.2017 - 10:20
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Benzin ve motorin satışlarında artış

Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) aylık petrol bültenine göre, Türkiye'de benzin satışı bu yıl kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,81 artarak, 240 bin 915 metreküp oldu.

Motorin satışları yüzde 7,87 'lik yükselişle 2 milyon 218 bin 511 metreküp seviyesine çıktı.

LPG SATIŞLARI İSE AZALDI

Aynı dönemde, LPG satışları ise yüzde 1,51 azalışla 245 bin 36 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'de benzin satışı bu yılın ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,20 artarak, 2 milyon 732 bin 592 metreküp oldu.

Söz konusu dönemde, motorin satışları yüzde 7,36 artarak, 23 milyon 554 bin 374 metreküpü bulurken, LPG satışları da yüzde 2,19'a yükseldi ve 2 milyon 890 bin 276 tona ulaştı.

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