taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.158
USD
4,8860
EURO
5,7225
ALTIN
191,89
PETR
75,3400

Benzin ve motorine zam geldi: Yine ÖTV'den düşecek

EPGİS gece yarısından itibaren benzine 22 kuruş, motorine ise 14 kuruş zam yapılacağını ancak zammın pompaya yansımayacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 07:06..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "31 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 22, motorinde 14 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

BAKANLAR KURULU KARAR ALMIŞTI

Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

Benzin ve motorine zam geldi: Yine ÖTV'den düşecek

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış olması halinde, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

72
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

37
Tuncay Özkan'ın yalanladığı görüşme: Kılıçdaroğlu proje

Tuncay Özkan'ın yalanladığı görüşme: Kılıçdaroğlu proje

30
Çocuğa tecavüze kalkışan şahsı yakalayıp polise verdiler

Çocuğa tecavüze kalkışan şahsı yakalayıp polise verdiler

36
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi

13
Mısır'da hayatını kaybeden hastanın gözleri çalındı

Mısır'da hayatını kaybeden hastanın gözleri çalındı

13
Kabe'nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Kabe'nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM