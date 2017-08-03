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Berat Albayrak: YEKA ihalesinde dünya rekoru gerçekleşti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rüzgar Enerjisi ihalesi hakkında açıklamalarda bulundu.

03.08.2017 - 15:15
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  2. Ekonomi

Berat Albayrak: YEKA ihalesinde dünya rekoru gerçekleşti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için açılan ve Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde kilovatsaat başı en düşük teklifi 3,48 dolar/cent ile Siemens- Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu verdi.

"DÜNYA REKORU GERÇEKLEŞTİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "YEKA ihalesinde, rüzgarda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti." dedi.

"HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"

Berat Albayrak açıklamalarında şunları da kaydetti: "İmzaları attıktan en kısa süre hedefiyle birlikte, inşallah 2019 başına kadar yerli üretim rüzgar türbinlerimizi sisteme dahil edeceğiz. Hedeflerimiz büyük. Bugün ortaya çıkan netice ekonomi ve enerji piyasasının geleceğe ne kadar sağlam ve emin adımlarla yürüdüğünü ortaya koymuştur. Dünyada ne kadar bölgesel krizler olursa olsun Türkiye bölgenin ve dünyanın en güvenilir yatırım yapılabilir ülkelerin başında geldiğini bu ihale ile ortaya koymaktan dolayı büyük bir gurur duydum.

Berat Albayrak: YEKA ihalesinde dünya rekoru gerçekleşti

"TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNE KATKI YAPACAK"

YEKA ihalesinin sonucu Türk-Alman ilişkilerine olumlu katkı yapacağının resmini de ortaya koymuştur. İhale, Alman şirketi Siemens'in kazanmasıyla neticelendi ve bu resmin bölge ve dünyaya önemli bir mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Almanya'nın 200 yıllık tarihsel işbirliği açısından da baktığımızda, bu sonucun Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum."

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