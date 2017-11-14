taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.860
USD
3,8700
EURO
4,5197
ALTIN
158,83
PETR
62,9300

Berdan Mardini fabrikatör oluyor

Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin’de gül yağı fabrikası kuruyor.

14.11.2017 - 08:21
  1. Haberler
  2. Magazin

Berdan Mardini fabrikatör oluyor

Şarkıcı Berdan Mardini, müzikten kazandığını ticarete yatırdı. Hükümetin Cazibe Merkezleri adı altında başlattığı istihdam yaratmadaki destekten yola çıkan Mardini, memleketi Mardin'de gül yağı fabrikası kuruyor.

300 DÖNÜMLÜK AEAZİYE GÜL DİKTİ

Isparta'dan getirttiği gülleri 300 dönümlük araziye diktiklerini belirten Mardini, şöyle konuştu: "Şu an 300 dönümün 200 dönümüne gül diktik. 100 dönümüne de bu yıl ekiyoruz. Hedefimiz bin dönüm. Mardin'in güzelliklerini turistlere tanıtmak istiyoruz. Fabrikamızın yapımını 2018 yazında bitirmeyi ve güllerimizden ilk hasatımızı da aynı yaz almayı hedefliyoruz. En büyük hedefim ise memleketimde yetiştirdiğim güllerin yağından ürettiğim kokuyu dünya markası haline getirmek."

İlginizi Çekebilir
Eski iş adamı Zeki Tanyeri'den mahkemeye fakirlik belgesi
Bir dönemlerin hızlı zenginlerinden Zeki Tanyeri, 2 lüks dairesinin aidatını ödeyemediği için mahkemelik olunca fakirlik belgesi aldı.
Nurgül Yeşilçay İran'da depreme yakalandı
Nurgül Yeşilçay ‘Güzel Cin’ filminin çekimleri için gittiği İran’ın başkenti Tahran’da 7.3 büyüklüğündeki depreme yakalandı
Tuba Büyüküstün yürüyen merdivende aşka geldi
Tuba Büyüküstün, işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile gittiği AVM’de aşka geldi.
Nazım Ziyaeddin Nazım Osmanoğlu: Türkçe bilmiyorum
Nazım Ziyaeddin Nazım Osmanoğlu, stand-up gösterisi için İstanbul’a geldi. “Türkçe bilmediğim için utanıyorum" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

9
Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

57
Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

36
Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan'dan açıklama

Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan'dan açıklama

16
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

24
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

47
DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM