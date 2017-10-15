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Bereket Dağı'nın stratejik önemi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuşatılan Bereket Dağı, bölgede geçişlerin kontrol edilebileceği çok önemli bir konuma sahip..

15.10.2017 - 10:25
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Bereket Dağı'nın stratejik önemi

Suriye sınırını geçen Mehmetçik, İdlib'in yanı sıra Afrin operasyonu için de hazırlıklarını sürdürüyor.

BEREKET DAĞI KUŞATILDI

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin elinde bulunan Afrin'i de alarak bölgeyi terörden temizlemeye hazırlanan Mehmetçik, ilk olarak bölgede stratejik öneme sahip olan Bereket Dağı'nın kuşattı.

FIRTINA ATIŞLARI

Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki dağı çembere alan TSK, bölgedeki ÖSO güçlerine destek olarak Fırtına atışlarını da sürdürüyor.

Bereket Dağı'nın stratejik önemi

BEREKET DAĞI'NIN STRATEJİN ÖNEMİ

Afrin-Halep, Afrin-İdlib geçişlerinin sağlandığı ve Türkiye sınırına da oldukça yakın olan Bereket Dağı, bölgenin koridoru olarak görülüyor.

KAÇACAK YERLERİ KALMAYACAK

Bereket Dağı'nın alınması, olası bir operasyonda PYD'li teröristlerin tüm çıkışlarının da kapatılması anlamına geliyor.

Astana görüşmelerinde de Özgür Suriye Ordusu'na teslim edilmesi istenen Bereket Dağı, bunun kabul görmemesi üzerine kuşatıldı.

TSK'NIN PLANI

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi PYD'nin elinden alarak Özgür Suriye Ordusu'nun eline geçmesini sağlayacak.

ÖSO tarafından kontrol altında tutulacak Bereket Dağı, Afrin operasyonu için Mehmetçik'in elini oldukça güçlendirecek.

Bereket Dağı'nın stratejik önemi

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