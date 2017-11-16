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Beren Saat: Küskünüm

Ünlü oyuncu Beren Saat, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan kötü yorumlara çok kırıldığını söyledi.

16.11.2017 - 07:29
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Beren Saat: Küskünüm

Uzun zamandır setlerden uzak olan, aynı zamanda aylardır sosyal medya paylaşımı da yapmayan Beren Saat, suskunluğunun sebebini açıkladı.

Beren Saat, önceki gün bir süredir eklem ağrısı şikayeti olan annesi Ayla Saat’i doktora götürdü. Oyuncu kontrol sonrası annesi ve anneannesi Habibe Dikmen’le bir mekana geçti.

"KÜSKÜNLÜĞÜM NE KADAR SÜRER BİLMİYORUM"

Bir dönem sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen, ancak 9 Temmuz’dan beri Instagram’da tek bir paylaşım yapmayan Saat, bunun sebebinin ise gelen ağır yorumlar olduğunu ima etti. Oyuncu, “Bu suskunluk ne kadar daha sürecek?” diye sorulması üzerine “Bilmiyorum, küskünüm” dedi.

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