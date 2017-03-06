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Beren Saat'e Ulusal Duruş Onur Ödülü verildi

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Beren Saat, iyi ki Atatürk çocuğu olduğunu söyledi.

06.03.2017 - 17:21
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Ulusal Dayanışma Platformu tarafından 11 üniversitede gençlerle yapılan anket sonucu belirlenen 27 kişiye, Ulusal Duruş Onur Ödülleri verildi. Ödül alanlar arasında Beren Saat de yer aldı.

"1 YILDA VATAN HAİNLİĞİNDEN.."

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Beren Saat, kendisi için bir süreç başladığını belirterek "1 yılda vatan hainliğinden Ulusal Duruş Onur Ödülü'ne.." dedi ve gülümsedi.. Ünlü sanatçının bu sözleri salonda alkışlandı.

Beren Saat'e Ulusal Duruş Onur Ödülü verildi VİDEO

"İYİ Kİ ATATÜRK ÇOCUĞUYUM"

Geçen 1 yılı hazmedemediğini söyleyen Beren Saat, konuşmasını "İyi ki Atatürk çocuğuyum" diyerek bitirdi.

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