taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.807
USD
3,6254
EURO
4,1355
ALTIN
141,29
PETR
46,7100

Bergama'da rüzgar türbini kanadı fabrikası üretime başladı

Danimarkalı rüzgar türbini kanat üreticisi LM Wind Power'ın Bergama'da kurduğu tesisin açılışı yapıldı.

11.07.2017 - 16:52
  1. Haberler
  2. Teknoloji

General Electric (GE) bünyesinde faaliyet gösteren LM Wind Power, İzmir'in Bergama İlçesi'nde açtığı rüzgar türbini kanadı fabrikasında üretime başladı. Danimarkalı rüzgar türbini kanat üreticisi LM Wind Power, Bergama'da kurduğu tesisin açılışını gerçekleştirdi.

YILDA 500 MEGAVAT KAPASİTEYLE ÜRETİM VE DAĞITIM

Fabrika'nın resmi açılış töreninde üretilen ilk kanadın üzeri katılımcılar tarafından imzalanırken, ikinci kanadın birleştirme işlemi gerçekleştirildi. Fabrika'nın yılda 500 megavat kapasite ile üretim ve dağıtım yapması planlandı.

Bergama'da rüzgar türbini kanadı fabrikası üretime başladı

450 TEKNİK PERSONELE İŞ İMKANI

GE Yenilenebilir Enerji bünyesine bu yılın başında katılan LM Wind Power, Bergama'da Organize Sanayi Bölgesi'nde yılda 500 megavat kapasite ile rüzgar türbini kanadı fabrikasını faaliyete geçirdi. Türkiye'ye yapılan 50 milyon dolarlık yatırım taahhüdünün ürünü olan fabrika, bölgede 450 yetkin teknik personele iş imkanı sağlayacak.

Bergama'da rüzgar türbini kanadı fabrikası üretime başladı

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 24'Ü KADIN

Tesiste halihazırda çalışan 287 çalışanın yüzde 24'ü ise kadınlardan oluşuyor. Türkiye'de 2023 yılına kadar 20 GW bir hedefle sürdürülebilir büyüme hedeflenen sektörde her yıl yeni rüzgar eneriisi kurulumları da sürüyor.

LM Wind Power'ın Bergama'da hizmete giren fabrikasının açılış törenine Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Vali Yardımcısı Hüseyin Can, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu, Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canata, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama OSB Başkanı Ahmet Felek, GE ve LM Wind Power yetkililileri katıldı.

Bergama'da rüzgar türbini kanadı fabrikası üretime başladı

ARDA ERMUT: SON DERECE MUTLUYUM

Açılışa katılan Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, bir konuşma yaptı.

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, törende yaptığı konuşmada “Ülke olarak istihdam seferberliği başlattığımız dönemde, Bergama OSB'de hayata geçirilen ve ilk etapta 450 kişiye istihdam sağlayacak bu önemli yatırım dolayısıyla son derece mutluyum." dedi.

Bergama'da rüzgar türbini kanadı fabrikası üretime başladı

"GURUR VE HEYECAN YAŞIYORUZ"

LM Wind Power CEO'su Marc de Jong yaptığı konuşmada “GE ve Bergama'daki iş ortaklarımızla bu gelişmeyi kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Büyümemizi yeni bir ülkede sürdürüyoruz. Burası yürütümüz operasyonlar için son derece çekici bir lokasyon. Bergama'ya zaman ve kaynak anlamında önemli yatırımlar yaptık. Rüzgar enerjisi endüstrisinin büyüyerek ilerlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Turkcell Ceo'su Kadir Çöpdemir'i mülakata alıyor
Türkiye’nin dev şirketlerinden Turkcell’in CEO’su Kaan Terzioğlu yüzlerce üniversite adayı gencin önünde Kadir Çöpdemir’le mülakat yapacak.
Juno, Jüpiter'deki 'sır' için uçtu
NASA'nın uzay aracı Juno, Juno, Jüpiter'in kutup yörüngesinde bir yıl önce başladığı keşif faaliyetine devam ediyor.
Apple Danimarka'da bir veri merkezi daha kuracak
ABD'li teknoloji firması Apple, veri merkezinin inşasının devam ettiği Danimarka'da başka bir veri merkezi daha kurmaya hazırlanıyor.
Facebook şehir kuruyor
Zuckerberg, şirketin Silikon Vadisi’nde bulunan merkezinin etrafına bin 500 konutluk bir ‘mini şehir’ kuracaklarını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

50
Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

163
15 Temmuz’un kahraman eri o günü unutamıyor

15 Temmuz’un kahraman eri o günü unutamıyor

99
Fikret Hakan'ın son sözleri: Ata'ya ihanet affedilmez

Fikret Hakan'ın son sözleri: Ata'ya ihanet affedilmez

227
Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

51
Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

154
Memet Ali Alabora ile Levent Üzümcü Yunan adasında

Memet Ali Alabora ile Levent Üzümcü Yunan adasında

367
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM