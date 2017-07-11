Bergama'da rüzgar türbini kanadı fabrikası üretime başladı

General Electric (GE) bünyesinde faaliyet gösteren LM Wind Power, İzmir'in Bergama İlçesi'nde açtığı rüzgar türbini kanadı fabrikasında üretime başladı. Danimarkalı rüzgar türbini kanat üreticisi LM Wind Power, Bergama'da kurduğu tesisin açılışını gerçekleştirdi.

YILDA 500 MEGAVAT KAPASİTEYLE ÜRETİM VE DAĞITIM

Fabrika'nın resmi açılış töreninde üretilen ilk kanadın üzeri katılımcılar tarafından imzalanırken, ikinci kanadın birleştirme işlemi gerçekleştirildi. Fabrika'nın yılda 500 megavat kapasite ile üretim ve dağıtım yapması planlandı.

450 TEKNİK PERSONELE İŞ İMKANI

GE Yenilenebilir Enerji bünyesine bu yılın başında katılan LM Wind Power, Bergama'da Organize Sanayi Bölgesi'nde yılda 500 megavat kapasite ile rüzgar türbini kanadı fabrikasını faaliyete geçirdi. Türkiye'ye yapılan 50 milyon dolarlık yatırım taahhüdünün ürünü olan fabrika, bölgede 450 yetkin teknik personele iş imkanı sağlayacak.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 24'Ü KADIN

Tesiste halihazırda çalışan 287 çalışanın yüzde 24'ü ise kadınlardan oluşuyor. Türkiye'de 2023 yılına kadar 20 GW bir hedefle sürdürülebilir büyüme hedeflenen sektörde her yıl yeni rüzgar eneriisi kurulumları da sürüyor.

LM Wind Power'ın Bergama'da hizmete giren fabrikasının açılış törenine Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Vali Yardımcısı Hüseyin Can, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu, Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canata, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama OSB Başkanı Ahmet Felek, GE ve LM Wind Power yetkililileri katıldı.

ARDA ERMUT: SON DERECE MUTLUYUM

Açılışa katılan Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, bir konuşma yaptı.

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, törende yaptığı konuşmada “Ülke olarak istihdam seferberliği başlattığımız dönemde, Bergama OSB'de hayata geçirilen ve ilk etapta 450 kişiye istihdam sağlayacak bu önemli yatırım dolayısıyla son derece mutluyum." dedi.

"GURUR VE HEYECAN YAŞIYORUZ"

LM Wind Power CEO'su Marc de Jong yaptığı konuşmada “GE ve Bergama'daki iş ortaklarımızla bu gelişmeyi kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Büyümemizi yeni bir ülkede sürdürüyoruz. Burası yürütümüz operasyonlar için son derece çekici bir lokasyon. Bergama'ya zaman ve kaynak anlamında önemli yatırımlar yaptık. Rüzgar enerjisi endüstrisinin büyüyerek ilerlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.