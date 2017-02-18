Şarkıcı Berkay Şahin ile manken Özlem Katipoğlu, 30 Ağustos’ta nikah masasına oturmuştu.

EŞİNİ GÖBEĞİNDEN ÖPTÜ

Berkay 4 aylık hamile olan Özlem Katipoğlu’nu ‘14 Şubat Sevgililer Günü’nde Dubai’ye götürdü. Çölde aşk tazeleyen Berkay, eşini göbeğinden öptü.

BEBEK SEVİNCİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞTU

Berkay, eşinden baba olacağının müjdesini aldıktan sonra yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

Bir atlı karıncada atla birlikte selfie çeken ve bunu paylaşan Berkay, ''Doğum günüm haftası en güzel haber, haberi aldıktan üç beş gün sonra bile böyle mutlu olan ben… Atla selfie yapmama sebep olan… Dünyanın en güzel haberini veren canım karım sana sonsuz teşekkürler, artık bir baba adayıyım seni çok seviyorum” notunu düşmüştü