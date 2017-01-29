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Berkay'dan Asena Atalay açıklaması

Daha önce bir AVM'de Asena Atalay ile görüntülenen Berkay'a, Caner Erkin'in açıklamaları soruldu.

29.01.2017 - 09:14
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Berkay'dan Asena Atalay açıklaması

İstanbul'da dün akşam konser veren şarkıcı Berkay, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CANER'İN AÇIKLAMALARI SORULDU

Caner Erkin’in “Evlilik birliği sürecinde üçüncü kişilerle birlikte olan Asena Atalay’a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım” sözleri hatırlatılan Berkay'a “Çıkan haberlerde sizin de adınız geçti, Caner Erkin’in bu sözlerine ne diyeceksiniz?” diye soruldu.

Berkay'dan Asena Atalay açıklaması

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DİYOR, KİŞİ DEMİYOR"

Berkay soruya, “Üçüncü kişiler diyor, kişi demiyor. ‘Kişiler’ olunca bir kişi olmuyor zaten. Konunun benimle alakası yok. Beni ilgilendiren bir konu değil. Adım 3 yıl önce geçmiş olabilir ama kendisine sorarsanız cevabı verir. Biz eşimle gayet mutluyuz. Gündemimizin yüzde 1’i bile değil bu konu. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor.” sözleriyle cevap verdi.

Berkay'dan Asena Atalay açıklaması

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Berkay'dan Asena Atalay açıklaması

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