Berkin Elvan anmasına katılan olmadı

Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın gaz fişeği ile yaralanmasının dördüncü yıldönümünde, babası Sami Elvan, annesi Gülsüm Elvan ve Taksim Dayanışması Platformu tarafından Okmeydanı'nda yere ekmek konuldu.

Daha sonra da aile, yakınları, bazı arkadaşları ile platform üyeleri Elvan'ın, Feriköy Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.

"SENİ KURTARAMADIM ANNEM"

Oğlunun mezarına sarılıp öpen anne Gülsüm Elvan, "Berkinim, oğlum, yavrum dayanamıyorum. Seni çok özledim. Seni kurtaramadım annem" diyerek dakikalarca gözyaşı döktü. Elvan'ın sürekli ağıt yakması ziyarete gelen yakınlarının duygulanmasına neden oldu. Mezar taşının üzerine kapanarak ağlayan anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ağıtlarını sürdüren Elvan, daha sonra yakınları tarafından sakinleştirildi.

"HAYATLARINI DEVAM ETTİREBİLİYORLAR"

Burada konuşan Sami Elvan, "Söyleyecek çok şey var; ama boğazımız düğümleniyor. Bugüne kadar söyledik hiçbir şey çıkmıyor. Bu ülkede haksızlık, hukuksuzluk olmasın adına mücadele veriyoruz. Bizim çocuklarımızı alenen öldüren kişiler halen ülkede hayatlarını devam ettirebiliyorlarsa burada bir sorun var demektir. Bu soruna da artık Türkiye'nin dur demesi gerekiyor. Hatta hatta dünyanın dur demesi gerekiyor" dedi.