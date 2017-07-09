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Berlin'de CHP yürüyüşüne Türk Bayrağı almadılar

Almanya'da CHP'nin Adalet yürüyüşüne destek için yola çıkan Türk Bayraklı CHP üyesine tepki gösterildi.

09.07.2017 - 14:40
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Berlin'de CHP yürüyüşüne Türk Bayrağı almadılar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ‘Adalet’ yürüyüşüne destek için Almanya'nın Berlin kentinde yürüyüş düzenlendi, yürüyüşe HDP'liler de katıldı.

TÜRK BAYRAĞI İLE GELENLERE PROVAKATÖR MUAMELESİ

'Adalet' yürüyüşüne bir CHP üyesi Türk Bayrağı ile gelince olay çıktı. Türk Bayrağı'nı alana almak istemeyen CHP'liler, Türk Bayrağı ile gelenleri provokasyonla suçladı.

CHP'li bir görevli ise yaptığı açıklamada "Aldığımız karar herhangi bir bayrak taşınmayacak. Ne Alman bayrağı, ne Türk bayrağı, ne Patagonya bayrağı... Benim Atatürk'le de sorunum olabilir Hz. Muhammed'le de sorunum olabilir veya olmaz. Bu yürüyüş Adalet Yürüyüşü." dedi.

Berlin'de CHP yürüyüşüne Türk Bayrağı almadılar VİDEO

Berlin'de CHP yürüyüşüne Türk Bayrağı almadılar

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