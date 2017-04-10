Berlusconi'nin kuzu aşkı

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi hayvan haklarına verdiği destekle politik kariyerine geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

HAYVAN HAKLARINA DESTEK GÖSTERİYOR

Berlusconi, Paskalya bayramında 5 adet kuzuyu kesmeyerek hayvan haklarına olan desteğini göstermeye çalışıyor.

KUZU BESLİYOR

80 yaşındaki eski Başbakan bir zamanlar genç kadınların davetli olduğu ‘bunga bunga’ partilerinin düzenlendiği evinde bu kez kuzu besliyor. Hayvan hakları için çektiği videoda beslediği kuzuları öpüyor, onlara sarılıyor.