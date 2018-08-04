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Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

İngiliz oşinograflar, Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde meydana gelen yüzlerce kaybolmaya dlgaların neden olduğunu belirtti.

İHA | 04.08.2018 - 01:37..
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Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında uzanan gizemli 700 bin metrekarelik üçgeni, bölgede olağandışı miktarda gemi enkazının ortaya çıkmasıyla birlikte, 100 yıldan fazla bir süredir gizemini koruyor. New York Times gazetesi, son 500 yılda en az 50 gemi, 20 uçak ve binden fazla kişinin Bermuda Şeytan Üçgeninde kaybolduğunu iddia etti.

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

GEMİLER, DALGALAR TARAFINDAN DENİZE ÇEKİLİYOR

Southampton Üniversitesi’nden araştırmacılar, gemilerin okyanusta oluşan 30 metreden fazla yükseklikteki dalgalar tarafından denize çekildiklerini söyledi. Okyanus bilimci Dr. Simon Boxall yaptığı açıklamada, "Bölgenin kuzeyinde ve güneyinde bir araya gelen fırtınalar var. 30 metreyi aşan dalgaları hesap ettik. Gemi ne kadar büyükse o kadar fazla hasar meydana gelir" dedi.

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

EN GÜÇLÜ GEMİLERİ BİLE DEVİREBİLİR

Açık denizde büyük dalgalar çarpıştığında aşırı büyük dalgalar oluşur. Yaklaşık 12 metrelik normal dalgaların 8,5 psi’lik bir kırılma basıncı vardır. Modern gemiler yaklaşık 21 psi’yi tolere edecek şekilde tasarlanmıştır, ancak aşırı büyük dalgalar en güçlü gemileri bile devirmeye yetecek olan 140 psi’ye kadar bir kırılma basıncına sahip olabilir.

SON OLARAK BİR UÇAK KAYBOLDU

Geçtiğimiz yıl, 4 kişiyi taşıyan bir uçak Bermuda Şeytan Üçgeninde kayboldu. Uçak radarda kaybolduğunda Porto Riko’dan Florida’ya geri dönüyordu. Yapılan tüm aramalar sonucunda hiçbir şey bulunamadı.

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