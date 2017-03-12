Beşiktaş Oğuzhan'ın değerini belirledi

Olympiakos maçında sonradan oyuna giren ve oynadığı için şimdiden Avrupa kulüpleri, Kartal'ın kapısını aşındırmaya başladı.

Sezon başında İspanyol ve İngiliz kulüplerinin transfer teklifinde bulunduğu Ozzie için West Ham United 15 milyon euroya kadar çıkmıştı. Ancak yönetimin "Satmıyoruz" açıklamalarına rağmen takipçileri Ozzie'nin peşini bir türlü bırakmadı.

TEKLİFLER DOĞRULANDI

Başkan Fikret Orman, Oğuzhan'a yapılan teklifleri doğrularken, satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını da vurgulamıştı. Olympiakos maçı sonrası yönetici Ahmet Ürkmezgil de bu konuda şu açıklamayı yaptı: "Oğuzhan takip ediliyor. Katıldığımız yemekte yurt dışından birçok scout ekibi ve teknik adam vardı. Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun başta olamak üzere birçok oyuncuyu izlediler."





20-30 MİLYON EURO

Daha sonra yapılan araştırmada izleyen takımlar arasında Valencia ve Sevilla'nın yanı sıra bazı İngiliz kulüplerinin temsilcilerinin olduğu da anlaşıldı. Beşiktaş ise sözleşmesi 2018 Mayıs'ta bitecek olan Oğuzhan'la ilgili farklı planlar yapıyor. Yönetim, genç yıldızın sözleşmesini 4 yıl uzatmak ve 20-30 milyon arasında da bir satış opsiyonu koymak istiyor.