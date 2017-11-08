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Beştepe'de Erdoğan-Elon Musk görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

08.11.2017 - 11:19
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Beştepe'de Erdoğan-Elon Musk görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün önemli bir konuğu var.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile bir araya gelecek.

15.30'da gerçekleşecek görüşme, Cumhurbaşkanlığı takviminde de yer alıyor.

Beştepe'de Erdoğan-Elon Musk görüşmesi

ELON MUSK KİMDİR

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Musk, Güney Afrikalı bir baba Errol'un oğlu olarak dünyaya geldi.

Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

EKONOMİ VE FİZİK DİPLOMASI VAR

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu.

Beştepe'de Erdoğan-Elon Musk görüşmesi

1.5 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Beştepe'de Erdoğan-Elon Musk görüşmesi

SPACEX'İN KURUCUSU

Musk, belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Ünlü girişimci, uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.

SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.

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