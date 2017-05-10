Şırnak'ta Rus yapımı füze ele geçirildi

1 Bestler Dereler'de Rus yapımı füze ele geçirildi Bestler Dereler'deki operasyonda omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi bulundu.

2 Sahte estetikçi kuaföre 2 suçtan daha tutuklama Dudaklarına kalıcı dolgu yaptığı kadınların hastanelik olmasının ardından gündeme gelen Soner Gülnaz'a 2 suçtan daha tutuklama kararı çıktı.

3 ABD'nin YPG'ye vereceği silahlar belli oldu ABD Başkanı Donald Trump'ın onayıyla, ABD'nin YPG'nin de dahil olduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) vereceği ağır silahlar belli oldu.

4 Volkswagen Scirocco ve Beetle tarih oluyor Volkswagen'in özellikle gençler tarafından tercih edilen Scirocco ve Beetle modelleri tarih olmak üzere.

5 Aleyna Tilki'yi ilk kez Haluk Levent sahneye çıkardı Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki'yi ilk kez Haluk Levent sahneye çıkarmış.

6 Obama: Artık selfie'lerin esiriyim Eski ABD Başkanı Barack Obama, görevi bırakmadan önceki ve sonraki hayatını kıyasladı.